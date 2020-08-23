"Барселона" предложит "Аяксу" обмен игроками

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"Барселона" предложит "Аяксу" обмен игроками

"Барселона" по-прежнему интересуется полузащитником "Аякса" Донни ван де Беком, на трансфере которого настаивает новый главный тренер каталонского клуба Рональд Куман, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, "Барселона" готова заплатить около 20 миллионов евро и включить в сделку уругвайского нападающего Луиса Суареса, который интерес "Аяксу". Проблемой может стать нежелание Суареса менять клуб.

В минувшем сезоне 33-летний Суарес провел за "Барселону" 36 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. На счету 23-летнего ван де Бека 10 мячей и 11 голевых передач в 37 поединках.

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