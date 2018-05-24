"Барселона" предложит Бускетсу улучшенный контракт

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс в ближайшее время сядет за стол переговоров с клубом.

Каталонцы хотят предложить одному из лидеров новый контракт, который будет рассчитан до 2023 года.

По данным источника, "Барселона" увеличит зарплату Бускетса.

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