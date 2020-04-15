"Барселона" предложит "Челси" обмен игроками
"Барселона" и "Челси" могут договориться об обмене игроками.
По сведениям Mundo Deportivo, в лондонский клуб отправится хавбек Филиппе Коутиньо, а в обратном направлении поедет Нголо Канте.
На какой стадии ведутся переговоры между клубами пока не уточняется. Напомним, что ранее интерес к Канте также проявлял "Реал".
В этом сезоне на счету Канте три забитых мяча в 22 играх. Коутиньо провел за "Баварию" 32 матча, в которых отметился 9 голами и 8 ассистами.
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|Команда
|М
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Эвертон
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|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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|20
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