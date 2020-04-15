"Барселона" предложит "Челси" обмен игроками

"Барселона" и "Челси" могут договориться об обмене игроками.

По сведениям Mundo Deportivo, в лондонский клуб отправится хавбек Филиппе Коутиньо, а в обратном направлении поедет Нголо Канте.

На какой стадии ведутся переговоры между клубами пока не уточняется. Напомним, что ранее интерес к Канте также проявлял "Реал".

В этом сезоне на счету Канте три забитых мяча в 22 играх. Коутиньо провел за "Баварию" 32 матча, в которых отметился 9 голами и 8 ассистами.

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