"Барселона" предложит "Челси" обмен игроками

5 Теги челсибарселонафилиппе коутиньон'голо канте

"Барселона" предложит "Челси" обмен игроками

"Барселона" и "Челси" могут договориться об обмене игроками.

По сведениям Mundo Deportivo, в лондонский клуб отправится хавбек Филиппе Коутиньо, а в обратном направлении поедет Нголо Канте.

На какой стадии ведутся переговоры между клубами пока не уточняется. Напомним, что ранее интерес к Канте также проявлял "Реал".

В этом сезоне на счету Канте три забитых мяча в 22 играх. Коутиньо провел за "Баварию" 32 матча, в которых отметился 9 голами и 8 ассистами.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Картонному лидеру нужны новые жертвы!Эта машина по угнетанию высококлассных игроков никак не остановится!Здесь поможет только одно - расстрел гномяры из авиационной пушки ГШ-30!

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Карыч
Карыч

Гыыы. Это называется шило на мыло. Ни тот, ни другой, не умеет играть в короткий пас!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Крыша потекла у тебя?Они оба умеют играть в пас любой длины,они - полузащитники!

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Карыч
Карыч

Фирменный стиль Барсы, это кроткий пас. Из новичков последних 5-и лет, в короткий пас могут играть только Артур и Френки де Йонг.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Т.е ты имел ввиду игру в пас,а я имел ввиду ,что они умеют выполнять пасы разной дистанции.Тогда всё понятно.

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