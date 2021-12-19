"Барселона" предложит Гави новый долгосрочный контракт

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"Барселона" предложит Гави новый долгосрочный контрактФото: инстаграм Гави/Автор неизвестен

"Барселона" хочет продлить соглашение с 17-летним полузащитником Пабло Гавирой, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшее время каталонский сделает молодому футболисту предложение о новом контракте сроком на 5 лет.

Нынешний контракт Гави с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2023 года.

В этой кампании Ла Лиги испанский вундеркинд сыграл 15 матчей, в которых сумел забить 1 гол и отдать 3 голевые передачи.

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