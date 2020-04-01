"Барселона" предложит Гризманна в обмен на Неймара

"Барселона" по-прежнему хочет вернуть бразильского нападающего Неймара, который выступает за ПСЖ, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, каталонский клуб готов заплатить за футболиста 55 миллионов евро, а также отдать французского форварда Антуана Гризманна, который оценивается в 100 миллионов евро.

Если парижане откажутся, то каталонцам сначала придется продать француза в другой клуб, чтобы получить средства на трансфер бразильца.

В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 28-летнего Неймара 18 мячей и 10 голевых передач в 22 поединках.

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