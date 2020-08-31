"Барселона" предложит Лионелю Месси новый контракт
Руководство "Барселоны" хочет продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает ESPN.
По сведениям издания, каталонский клуб предложит футболисту контракт до лета 2023 года. При этом клуб не будет урезать форварду зарплату, которая составляет 100 миллионов евро в год с учетом налогов.
Впрочем, в "Барселоне" скептически оценивают вероятность подписания нового соглашения, так как Месси хочет покинуть клуб.
Ранее сообщалось, что 33-летний Месси решил расторгнуть с "Барселоной" контракт, который действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Манчестер Сити" готовится к презентации Лионеля Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
В Испании назвали даты матчей между "Барселоной" и "Реалом"
-
Генрих Мхитарян стал полноценным игроком "Ромы"
-
Левандовски высказался о победе Иммобиле в борьбе за "Золотую бутсу"
-
В РПЛ может быть изменен лимит на легионеров
-
Джорджо Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру
-
В новом клубе Миранчука произошла вспышка коронавируса
-
Гонсало Игуаин может перейти в клуб Бекхэма
-
"Валенсия" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
Джек Грилиш впервые вызван в сборную Англии
-
Джикия рассказал, как он воспринял слова Федуна о возможном снятии "Спартака" с РПЛ
-
1
"Барселона" предложит Лионелю Месси новый контракт
-
Капелло оценил шансы Миранчука заиграть в чемпионате Италии
-
3
"Барселона" сообщила Месси условие для его ухода
-
1
"Рука об руку". Девушка Роналду выложила семейное фото с португальцем и детьми
-
1
"Манчестер Сити" готовится к презентации Лионеля Месси
-
2
Иван Ракитич возвращается в "Севилью". Он подпишет трехлетний контракт
-
1
Роберт Левандовски рассказал, когда он завершит карьеру
-
Дзюба похвалил Миранчука за решение перейти в "Аталанту"
-
Каррера поделился мнением о лидерстве "Спартака" в РПЛ
-
3
СМИ: Месси больше не считает себя игроком "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14