"Барселона" предложит Лионелю Месси новый контракт

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"Барселона" предложит Лионелю Месси новый контракт

Руководство "Барселоны" хочет продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает ESPN.

По сведениям издания, каталонский клуб предложит футболисту контракт до лета 2023 года. При этом клуб не будет урезать форварду зарплату, которая составляет 100 миллионов евро в год с учетом налогов. 

Впрочем, в "Барселоне" скептически оценивают вероятность подписания нового соглашения, так как Месси хочет покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси решил расторгнуть с "Барселоной" контракт, который действует до лета 2021 года.

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Комментарии

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lesnovsky

Идиоты... Ему уже давно денег от вас не надо.... Он все это время хотел, чтобы чинуши Барсы включили мозги.... Но их не оказалось.... Бывает... Теперь он будет приезжать на Камп Ноу, чтобы забивать голы... В ворота Барсы.... Большего позора представить тяжело... Хе-хе...

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