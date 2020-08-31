"Барселона" предложит "Лиону" обмен футболистами

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"Барселона" предложит "Лиону" обмен футболистами

"Барселона" хочет обменять французского защитника Самуэля Умтити на голландского нападающего "Лиона" Мемфиса Депая, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба надеется, что Умтити согласится вернуться в родной клуб. Депай в свою очередь готов сменить клуб.

В минувшем сезоне 26-летний Депай провел за "Лион" 22 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. На счету 26-летнего Умтити 18 поединков в составе "Барселоны".

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