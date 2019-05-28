"Барселона" предложит ПСЖ обменять Неймара на Дембеле

"Барселона" хочет вернуть нападающего ПСЖ Неймара, сообщает каталонская радиостанция RAC1.

По информации источника, "сине-гранатовые" намерены провести переговоры с парижским клубом на предмет возможного обмена игроками.

"Блауграна" рассчитывает включить в сделку вингера Усмана Дембеле, который так и не смог проявить себя на "Камп Ноу".

ПСЖ пока не проявляет заинтересованность в таком трансфере, но решающим фактором может стать желание самого бразильца вернуться в "Барселону".

Напомним, что два года назад французский гранд купил 27-летнего форварда за 222 миллиона евро.

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