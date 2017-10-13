"Барселона" предложит Серхи Роберто новый контракт

"Барселона" хочет продлить соглашение с хавбеком Серхи Роберто, сообщает Mundo Deportivo.

"Руководство "Барселоны" пообещало продлить соглашение еще два месяца назад, однако после объявления ничего не изменилось" - заявил агент футболиста Хосеп Мария Оробитг.

Действующее соглашение игрока действует до лета 2019 года.

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