"Барселона" предложит Умтити новое соглашение

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"Барселона" предложит Умтити новое соглашение

"Барселона" намерена продлить контракт с защитником Самюэлем Умтити, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб хочет увеличить клаусулу футболиста, которая составляет 60 миллионов евро.

Действующее соглашение Умтити с "Барселоной" рассчитано до лета 2021 года.

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