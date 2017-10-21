"Барселона" предложит Умтити новое соглашение

"Барселона" намерена продлить контракт с защитником Самюэлем Умтити, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб хочет увеличить клаусулу футболиста, которая составляет 60 миллионов евро.

Действующее соглашение Умтити с "Барселоной" рассчитано до лета 2021 года.

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