"Барселона" предложит "Ювентусу" обменяться полузащитниками
"Барселона" хочет заполучить полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, каталонский клуб готов предложить взамен боснийца своего хавбека Артура Рамоса.
"Старая синьора" рассмотрит вариант с обменом, поскольку у Пьянича сложились непростые отношения с главным тренером команды Маурицио Сарри.
Что касается бразильца, то он в этом сезоне пропустил много матчей из-за травм.
Рыночная стоимость Пьянича - 52 миллиона евро, Артура - 56 миллионов.
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|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
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|Леванте
|20
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|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
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|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
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|Эспаньол
|20
|14