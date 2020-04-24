"Барселона" предложит "Ювентусу" обменяться полузащитниками

Теги барселонаювентусмиралем пьяничартур рамострансферы

"Барселона" предложит "Ювентусу" обменяться полузащитниками

"Барселона" хочет заполучить полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб готов предложить взамен боснийца своего хавбека Артура Рамоса.

"Старая синьора" рассмотрит вариант с обменом, поскольку у Пьянича сложились непростые отношения с главным тренером команды Маурицио Сарри.

Что касается бразильца, то он в этом сезоне пропустил много матчей из-за травм.

Рыночная стоимость Пьянича - 52 миллиона евро, Артура - 56 миллионов.

Не пропустите: "Барселона" нацелилась на аргентинского таланта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

VAR планируют отменить из-за коронавируса? Рассказываем о 6 случаях, когда видеоассистент ярко повлиял на ход целых турниров

VAR планируют отменить из-за коронавируса? Рассказываем о 6 случаях, когда видеоассистент ярко повлиял на ход целых турниров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов