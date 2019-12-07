"Барселона" предложит за Мбаппе 120 миллионов евро и двух игроков

"Барселона" всерьёз нацелилась на приобретение нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, "сине-гранатовые" готовы предложить за звёздного француза двух его соотечественников Антуана Гризманна и Усмана Дембеле, а также доплату в размере 120 миллионов евро.

Напомним, что на 20-летнего форварда также претендует мадридский "Реал".

В текущем сезоне Мбаппе забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 14 матчах. Его рыночная стоимость - 200 миллионов евро.

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