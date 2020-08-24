"Барселона" предоставила Куману неограниченные полномочия

Руководство "Барселоны" предоставило неограниченные полномочия в вопросе трансферной политики новому главного тренеру каталонского клуба Рональду Куману, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, голландский специалист примет решение по будущему всех футболистов команды. Клуб согласился расстаться с теми, на кого не рассчитывает Куман.

Ранее сообщалось, что Куман хочет избавиться от защитника Жорди Альбы, полузащитника Серхио Бускетса и нападающего Луиса Суареса.

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