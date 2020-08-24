"Барселона" предоставила Куману неограниченные полномочия

Теги барселонарональд куман

"Барселона" предоставила Куману неограниченные полномочия

Руководство "Барселоны" предоставило неограниченные полномочия в вопросе трансферной политики новому главного тренеру каталонского клуба Рональду Куману, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, голландский специалист примет решение по будущему всех футболистов команды. Клуб согласился расстаться с теми, на кого не рассчитывает Куман.

Ранее сообщалось, что Куман хочет избавиться от защитника Жорди Альбы, полузащитника Серхио Бускетса и нападающего Луиса Суареса.

Не пропустите: "Барселона" назвала стоимость Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" выставит на трансфер семерых футболистов

"Барселона" выставит на трансфер семерых футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов