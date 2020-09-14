"Барселона" снова пытается ускорить уход Суареса из клуба

"Барселона" в очередной раз делает так, чтобы форвард Луис Суарес поскорее покинул клуб, утверждает Sport.es.

Футболист отказывается расторгать контракт с "сине-гранатовыми" без каких-либо выплат, из-за чего рискует провести сезон-2020/21 на скамейке запасных. В уругвайце заинтересован "Ювентус", однако трансфер может сорваться.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Барселоны" Рональд Куман специально не ставит 33-летнего игрока тренироваться в общей группе команды, чтобы тот покинул ее.

Суарес требует от "Барселоны" выплатить ему 15 миллионов евро за досрочный уход из клуба.

В прошлом сезоне на счету нападающего 21 гол и 10 ассистов в 36 играх.

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