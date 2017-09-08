"Барселона" предпринимала попытки перехватить Эдегора

Теги барселонамартин эдегорреал мадрид

"Барселона" предпринимала попытки перехватить ЭдегораКаталонская "Барселона" предпринимала попытки перехватить полузащитника мадридского "Реала" Мартина Эдегора, который нынешний сезон проводит на правах аренды в нидерландском "Херенвене", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые", учитывая скорое истечение контракта 18-летнего хавбека с королевским клубом, выходили с ним на контакт, дабы убедить его присоединиться к ним следующим летом. Однако норвежец уведомил "Барсу", что он уже имеет договоренность со "сливочными" о продлении действующего соглашения.

Напомним, в следующем сезоне Эль Класико в рамках Ла Лиги может быть сыграно за пределами Испании. | soccernews.ru

комментарии
Зенден

Этот бездарь ничего в Херенвене не показывает, но придурку Бартомеу почему-то он понадобился. Идиотизм все больше прогрессирует.

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