"Барселона" предпринимала попытки перехватить Эдегора

Каталонская "Барселона" предпринимала попытки перехватить полузащитника мадридского "Реала" Мартина Эдегора, который нынешний сезон проводит на правах аренды в нидерландском "Херенвене", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые", учитывая скорое истечение контракта 18-летнего хавбека с королевским клубом, выходили с ним на контакт, дабы убедить его присоединиться к ним следующим летом. Однако норвежец уведомил "Барсу", что он уже имеет договоренность со "сливочными" о продлении действующего соглашения.

Напомним, в следующем сезоне Эль Класико в рамках Ла Лиги может быть сыграно за пределами Испании. | soccernews.ru