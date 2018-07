"Барселона" представила Артура

Сегодня состоялась презентация новичка "Барселоны" Артура Рамоса.

Каталонский клуб традиционно представил 21-летнего бразильца на домашнем стадионе "Камп Ноу".

@arthurmeloreal is in the building!

Join us for live coverage of his Camp Nou unveiling.

➡️ https://t.co/xwLlKUNT8E

#EnjoyArthur pic.twitter.com/BZ1ZYWUOfM