"Барселона" представила Артура

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"Барселона" представила Артура

Сегодня состоялась презентация новичка "Барселоны" Артура Рамоса.

Каталонский клуб традиционно представил 21-летнего бразильца на домашнем стадионе "Камп Ноу". 

Не пропустите детали трансфера Артура из "Гремио" в "Барселону". | http://soccernews.ru

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