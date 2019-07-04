"Барселона" представила де Йонга

"Барселона" представила Френки де Йонга в качестве своего игрока.

Напомним, что каталонцы заключили с 22-летним голландцем пятилетнее соглашение. За его трансфер клуб заплатил 75 миллионов евро не считая бонусы.

Де Йонг выступал за "Аякс" с 2015 года. За это время он провел 89 матчей, забил 5 голов и отдал 14 результативных передач.

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