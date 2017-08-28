"Барселона" представила Дембеле

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"Барселона" представила Дембеле

28 августа состоялась презентация новичка "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что "Барселона" заплатила за Дембеле 105 миллионов евро. Также в сделку включены различные бонусы. Француз заключил с "сине-гранатовыми" контракт до лета 2022 года.

Не пропустите: Дембеле: "Я очень рад перейти в "Барселону", это лучший клуб в мире". | http://soccernews.ru

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