"Барселона" представила Эмерсона

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"Барселона" представила ЭмерсонаФото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Бразильский правый защитник Эмерсон Роял сегодня официально был представлен в качестве игрока "Барселоны".

Футболист подписал контракт сроком на пять лет.

До этого бразилец играл за "Реал Бетис". Сумма трансфера Эмерсона в "Барсу" составила 9 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Роял сыграл 34 матча за "огурцов" в Ла Лиге, в которых забил й гол и отдал 4 голевые передачи.

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