"Барселона" представила Гризманна

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"Барселона" представила Гризманна

"Барселона" официально представила французского нападающего Антуана Гризманна.

"Наш новый номер 17", - сообщает официальный Twitter каталонского клуба.

"Барселона" купила 28-летнего Гризманна у "Атлетико", заплатив полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро. Футболист подписал с каталонцами контракт до лета 2024 года.

Гризманн является воспитанником "Реала Сосьедад". За "Атлетико" он выступал с 2014 года, провел за клуб 257 матчей во всех турнирах, в которых забил 133 гола и отдал 50 результативных передач. За сборную Франции сыграл 72 матча и забил 29 мячей. Победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Суперкубка Испании, чемпион мира-2018. Ориентировочная стоимость игрока составляет 130 миллионов евро.

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