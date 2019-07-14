"Барселона" представила Гризманна
"Барселона" официально представила французского нападающего Антуана Гризманна.
"Наш новый номер 17", - сообщает официальный Twitter каталонского клуба.
"Барселона" купила 28-летнего Гризманна у "Атлетико", заплатив полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро. Футболист подписал с каталонцами контракт до лета 2024 года.
@AntoGriezmann— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 14. júla 2019
Nuestro nuevo número1⃣7⃣
#Griezmann17 pic.twitter.com/36bh35XFLq
Гризманн является воспитанником "Реала Сосьедад". За "Атлетико" он выступал с 2014 года, провел за клуб 257 матчей во всех турнирах, в которых забил 133 гола и отдал 50 результативных передач. За сборную Франции сыграл 72 матча и забил 29 мячей. Победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Суперкубка Испании, чемпион мира-2018. Ориентировочная стоимость игрока составляет 130 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32