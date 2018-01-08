"Барселона" представила Коутиньо

Теги барселонафилиппе коутиньо

"Барселона" представила КоутиньоКаталонская "Барселона" представила своего новоиспеченного полузащитника Филиппе Коутиньо, трансфер которого обошелся в 160 миллионов евро.

Напомним, Коутиньо сможет выбрать один из трех игровых номеров в "Барселоне". | soccernews.ru

комментарии
Ивангай

https://soccernews.ru/news/na-rakiticha-pretenduyut-tri-evropeyskih-top-kluba-186228

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Символическая сборная группового этапа Лиги Европы

Символическая сборная группового этапа Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов