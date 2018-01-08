"Барселона" представила Коутиньо

Каталонская "Барселона" представила своего новоиспеченного полузащитника Филиппе Коутиньо, трансфер которого обошелся в 160 миллионов евро.

Напомним, Коутиньо сможет выбрать один из трех игровых номеров в "Барселоне". | soccernews.ru