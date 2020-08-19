"Барселона" представила Кумана

"Барселона" провела презентацию нового главного тренера команды Рональда Кумана.

Пресс-служба каталонского клуба в официальном Twitter опубликовала видео, как президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу вручил Куману футболку команды с его фамилией на спине.

Напомним, что Куман подписал с "Барселоной" двухлетний контракт, сменив на посту главного тренера каталонцев Кике Сетьена, который был уволен.

Ранее 57-летний Куман тренировал "Витесс", "Аякс", "Бенфику", ПСВ, "Валенсию", АЗ, "Фейеноорд", "Саутгемптон", "Эвертон" и сборную Нидерландов.

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