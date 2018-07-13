"Барселона" представила Лангле

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"Барселона" представила Лангле

В пятницу, 13 июля, на стадионе "Камп Ноу" состоялась презентация новичка "Барселоны" Клемана Лангле.

Не пропустите детали трансфера Лангле из "Севильи" в "Барселону". | http://soccernews.ru

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