"Барселона" представила Люка де Йонга (видео)
Фото: инстаграм Люка де Йонга/Автор неизвестен
Пресс-служба "Барселоны" в официальном твиттере презентовала голландского нападающего Люка де Йонга.
Футболист вместе с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой подписал контракт до лета 2022 года. Форвард будет выступать за "Барселону" под 17-м номером.
Camp Nou— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2021
⚽ @LuukdeJong9 pic.twitter.com/T0Z8h13mf9
"Барселона" арендовала 31-летнего де Йонга у "Севильи" до лета 2022 года с правом последующего года. В составе севильцев он провел 94 матча и забил 19 голов.
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