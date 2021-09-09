"Барселона" представила Люка де Йонга (видео)

Фото: инстаграм Люка де Йонга/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" в официальном твиттере презентовала голландского нападающего Люка де Йонга.

Футболист вместе с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой подписал контракт до лета 2022 года. Форвард будет выступать за "Барселону" под 17-м номером.

"Барселона" арендовала 31-летнего де Йонга у "Севильи" до лета 2022 года с правом последующего года. В составе севильцев он провел 94 матча и забил 19 голов.

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