"Барселона" представила Малкома

Каталонская "Барселона" представила бразильского вингера Малкома своим игроком, информирует официальный сайт "сине-гранатовых".

Презентация 21-летнего футболиста проходила в Портленде (США), где команда готовится к старту нового сезона. По случаю подписания контракта с "Барсой" бывший игрок "Бордо" сказал: "Я знаю, что играть в "Барселоне" сложно, но это сон, о котором я мечтал с тех пор, как был маленьким".

Напомним, "Барселона" намерена отказаться от притязаний на одну из своих трансферных целей. | soccernews.ru