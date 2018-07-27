"Барселона" представила Малкома

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"Барселона" представила МалкомаКаталонская "Барселона" представила бразильского вингера Малкома своим игроком, информирует официальный сайт "сине-гранатовых".

Презентация 21-летнего футболиста проходила в Портленде (США), где команда готовится к старту нового сезона. По случаю подписания контракта с "Барсой" бывший игрок "Бордо" сказал: "Я знаю, что играть в "Барселоне" сложно, но это сон, о котором я мечтал с тех пор, как был маленьким".

Напомним,  "Барселона" намерена отказаться от притязаний на одну из своих трансферных целей. | soccernews.ru

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