"Барселона" представила нового главного тренера Кике Сетьена

"Барселона" представила нового главного тренера команды Кике Сетьена. Об этом сообщается в твиттере клуба.

Ранее сообщалось, что Сетьен проводит первую тренировку на посту наставника каталонцев.

New manager @QSetien talks about his first vibes with the players. pic.twitter.com/NPEdj8NKns — FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 января 2020 г.

Соглашение 61-летнего специалиста с "Барселоной" рассчитано до 2022 года.

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