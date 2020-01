"Барселона" представила нового главного тренера Кике Сетьена

"Барселона" представила нового главного тренера команды Кике Сетьена. Об этом сообщается в твиттере клуба.

Ранее сообщалось, что Сетьен проводит первую тренировку на посту наставника каталонцев.

New manager @QSetien talks about his first vibes with the players. pic.twitter.com/NPEdj8NKns