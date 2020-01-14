"Барселона" представила нового главного тренера Кике Сетьена

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"Барселона" представила нового главного тренера Кике Сетьена

"Барселона" представила нового главного тренера команды Кике Сетьена. Об этом сообщается в твиттере клуба.

Ранее сообщалось, что Сетьен проводит первую тренировку на посту наставника каталонцев.

Соглашение 61-летнего специалиста с "Барселоной" рассчитано до 2022 года. 

А еще: "Барселона" может уволить Сетьена летом | http://soccernews.ru
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