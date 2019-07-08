"Барселона" представила нового вратаря команды

Теги барселонането

"Барселона" представила нового вратаря команды

"Барселона" провела презентацию бразильского вратаря Нето, который перешел из "Валенсии".

Голкипер подписал с каталонским клубом контракт до лета 2023 года. Сумма трансфера составила 26 миллионов евро и она может вырасти еще на девять миллионов за счет бонусов.

29-летний Нето является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе". Ранее он также играл за "Фиорентину" и "Ювентус". За сборную Бразилии сыграл 1 матч.

Не пропустите: Малком может перебраться во Францию. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" нацелилось на защитника сборной Бразилии

"Динамо" нацелилось на защитника сборной Бразилии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов