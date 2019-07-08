"Барселона" представила нового вратаря команды

"Барселона" провела презентацию бразильского вратаря Нето, который перешел из "Валенсии".

Голкипер подписал с каталонским клубом контракт до лета 2023 года. Сумма трансфера составила 26 миллионов евро и она может вырасти еще на девять миллионов за счет бонусов.

29-летний Нето является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе". Ранее он также играл за "Фиорентину" и "Ювентус". За сборную Бразилии сыграл 1 матч.

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