"Барселона" представила новую гостевую форму

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"Барселона" представила новую гостевую форму

"Барселона" провела презентацию формы, в которой команда будет играть в выездных матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в чёрном цвете с золотыми вставками.

Технический спонсор каталонского клуба - компания Nike.

Напомним, что "Барса" финишировала в Примере на втором месте, а в 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграет с "Наполи".

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