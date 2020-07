"Барселона" представила новую гостевую форму

"Барселона" провела презентацию формы, в которой команда будет играть в выездных матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в чёрном цвете с золотыми вставками.

Технический спонсор каталонского клуба - компания Nike.

Our new away kit 20/21 #OnlyForCulers pic.twitter.com/JC49Yx2xjL