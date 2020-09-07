"Барселона" представила новую розовую форму

Пресс-служба "Барселоны" опубликовала видеопрезентацию новой третьей формы, в которой команда будет играть в сезоне 2020/21.

Экипировка выполнена в розовом цвете с бирюзовыми вставками. Её создатели вдохновлялись рассветами в каталонской столице.

Технический спонсор "сине-гранатовых" - американская компания Nike.

Стоит отметить, что в представлении формы поучаствовал капитан "Барсы" Лионель Месси, который до недавнего времени собирался уйти из команды.

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