"Барселона" представила проект реконструкции "Камп Ноу"

1 Теги барселона

"Барселона" представила проект реконструкции "Камп Ноу"

"Барселона" представила проект реконструкции своего домашнего стадиона "Камп Ноу".

Ожидается, что вместимость арены "сине-гранатовых" увеличится до 105 тысяч человек (сейчас почти 99 тысяч). 

Кроме того,  будет произведена реконструкция фасада "Камп Ноу" и прилегающих территорий к стадиону.

Не пропустите: Неймар отреагировал на слухи о возможном возвращении в "Барселону". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

барса

круто

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Бельерина

"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Бельерина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов