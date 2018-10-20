"Барселона" представила проект реконструкции "Камп Ноу"

"Барселона" представила проект реконструкции своего домашнего стадиона "Камп Ноу".

Ожидается, что вместимость арены "сине-гранатовых" увеличится до 105 тысяч человек (сейчас почти 99 тысяч).

Кроме того, будет произведена реконструкция фасада "Камп Ноу" и прилегающих территорий к стадиону.

ESPAI BARÇA

Where dreams are bigger pic.twitter.com/0uMq9VS8fq — FC Barcelona (@FCBarcelona) 20 октября 2018 г.

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