"Барселона" представила тренерский штаб Хави

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"Барселона" представила тренерский штаб ХавиФото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" официально представила тренерский штаб нового главного тренера команды Хави Эрнандеса.

Главный тренер: Хави
Ассистенты: Оскар Эрнандес и Серхио Алегри
Тренер по физподготовке: Иван Торрес
Аналитики: Дэвид Праттс, Тони Лобо и Серхио Гарсия
Тренер вратарей: Де Ла Фуэнте

Вчера Хави уже успел провести первую тренировку в новом клубе.

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