"Барселона" представила тренерский штаб Хави
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
"Барселона" официально представила тренерский штаб нового главного тренера команды Хави Эрнандеса.
Главный тренер: Хави
Ассистенты: Оскар Эрнандес и Серхио Алегри
Тренер по физподготовке: Иван Торрес
Аналитики: Дэвид Праттс, Тони Лобо и Серхио Гарсия
Тренер вратарей: Де Ла Фуэнте
Вчера Хави уже успел провести первую тренировку в новом клубе.
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