"Барселона" представила тренерский штаб Хави

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" официально представила тренерский штаб нового главного тренера команды Хави Эрнандеса.

Главный тренер: Хави

Ассистенты: Оскар Эрнандес и Серхио Алегри

Тренер по физподготовке: Иван Торрес

Аналитики: Дэвид Праттс, Тони Лобо и Серхио Гарсия

Тренер вратарей: Де Ла Фуэнте

Вчера Хави уже успел провести первую тренировку в новом клубе.

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