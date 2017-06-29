"Барселона" представила выездную форму на следующий сезон

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"Барселона" представила выездную форму на следующий сезонКаталонская "Барселона" представила комплект своей выездной формы на следующий сезон. Фото экипировки клуб обнародовал на своем официальном сайте.

Напомним, "Барселона" намерена заработать на приобретении Деулофеу. | soccernews.ru

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