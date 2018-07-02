"Барселона" представила выездную форму на следующий сезон

"Барселона" в своём официальном твиттере представила выездную форму на следующий сезон.

Экипировка, производителем которой является компания Nike, выполнена в салатовом цвете.

Как сообщает пресс-релиз клуба, новая форма - трибьют комплекту сезона 2005/2006, которая стала успешной для клуба (победа в Ла Лиге и Лиге Чемпионов) и полюбилась фанатам.

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