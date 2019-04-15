"Барселона" представила заявку на матч с "Манчестер Юнайтед"

Тренерский штаб "Барселоны" во главе с Эрнесто Вальверде определился с заявкой на игру с "Манчестер Юнайтед".

Заявка "Барселоны": Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Дембеле, Силлессен, Малком, Лангле, Альба, Роберто, Видаль, Умтити, Аленья.

Поединок состоится 16 апреля в 22:00 (мск). Напомним, что первая игра завершилась победой каталонского клуба (1:0).

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