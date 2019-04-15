"Барселона" представила заявку на матч с "Манчестер Юнайтед"
Тренерский штаб "Барселоны" во главе с Эрнесто Вальверде определился с заявкой на игру с "Манчестер Юнайтед".
Заявка "Барселоны": Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Дембеле, Силлессен, Малком, Лангле, Альба, Роберто, Видаль, Умтити, Аленья.
Поединок состоится 16 апреля в 22:00 (мск). Напомним, что первая игра завершилась победой каталонского клуба (1:0).
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" озвучил заявку на матч с "Барселоной" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Арсенал" обыграл "Уотфорд" и вернулся в топ-4
-
2
"Реал" сыграл вничью с "Леганесом" и отпустил от себя "Атлетико" (видео голов)
-
"Аталанта" потеряла очки в матче с "Эмполи"
-
Тренер "Аякса" сравнил "Реал" и "Ювентус"
-
"Барселона" представила заявку на матч с "Манчестер Юнайтед"
-
Симеоне прокомментировал возможный уход Гризманна
-
Стали известны даты старта и окончания нового сезона Серии А
-
8
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 10 тура
-
"Лацио" и "Наполи" поборются за хавбека СПАЛ
-
Моуринью сделал прогноз на ответный матч между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом"
-
Бузова: "Могла бы переспать с Тарасовым - свое говно, родное"
-
Роналду попал в заявку на матч с "Аяксом"
-
1
Бартомеу сравнил Дембеле и Неймара
-
"Леганес" - "Реал": видеотрансляция матча 32-го тура Примеры
-
Уткин высказался о том, что "Матч ТВ" больше не будет транслировать АПЛ
-
Сокамерники Мамаева ждут благодарности за матч в СИЗО
-
"Леганес" в случае победы над "Реалом", компенсирует болельщикам затраты за купленные футболки
-
Тер Штеген поделился мнением о Де Хеа
-
Руководство "Спартака" провело серьезный телефонный разговор с Кононовым
-
"Вест Хэм" намерен перехватить трансферную цель "Арсенала" и "Тоттенхэма"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4