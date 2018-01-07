"Барселона" представит Коутиньо 8 января

Презентация новичка "Барселоны" Филиппе Коутиньо состоится восьмого января, сообщает официальный сайт клуба.

Мероприятие, которое включит в себя презентацию, фотосессию и пресс-конференцию пройдет на "Камп Ноу".

Напомним, что 25-летний Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" за 120 миллионов евро и еще 40 миллионов в качестве бонусов.

Возможно, хавбек дебютирует за каталонцев уже 11 января, в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании против "Сельты".

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