"Барселона" прекратила переговоры с Серхи Роберто о новом контракте

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"Барселона" прекратила переговоры с Серхи Роберто о новом контракте

Фото: инстаграм Серхи Роберто/Автор неизвестен

"Барселона" не смогла договориться с защитником Серхи Роберто о продлении контракта, сообщает Mundo Deportivo.

В настоящее время вся переговорная работа остановлена. Впрочем, агент игрока Жозеп Мария Оробитг уверен, что переговоры могут возобновиться в любой момент.

В нынешнем сезоне 29-летний Роберто провел за "Барселону" восемь матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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