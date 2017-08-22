"Барселона" прекратила попытки приобрести Коутиньо

Руководство "Барселоны" решило отказаться от покупки полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как сообщает The Liverpool Echo, каталонский клуб больше не будет предпринимать попыток приобрести 25-летнего бразильца.

Отмечается, что "Барселона" сделала три предложения по трансферу Коутиньо, но все они были отклонены "Ливерпулем".

Не пропустите: Роберт Фернандес объяснил, с чем связаны проблемы "Барселоны" в переговорах по трансферах Коутиньо и Дембеле. | http://soccernews.ru