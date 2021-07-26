"Барселона" прекратила все судебные процессы с Неймаром

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о прекращении всех судебных разбирательств с бывшим нападающий команды Неймаром, который сейчас выступает за ПСЖ.

Стороны подписали документ об отсутствии претензий к друг другу по трем искам. При этом не разглашается, на каких условиях стороны договорились о достижении договоренности.

Напомним, что Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро и это до сих пор является самым дорогим трансфером в истории.

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