Каталонская "Барселона" прекратит работу на трансферном рынке до конца текущего месяца, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, все усилия "сине-гранатовых" в течение десяти ближайших дней будут направлены на продвижение своего бренда в Соединенных Штатах Америки, где команда проведет три товарищеских матча против "Манчестер Юнайтед", туринского "Ювентуса" и мадридского "Реала". Возобновить же работу на трансферном рынке клуб планирует уже в августе.

Напомним, бывший президент "Барселоны" рассказал, как ПСЖ мстит "сине-гранатовым" за интерес к Верратти. | soccernews.ru