"Барселона" прервала мощную серию "Реала" в Эль Класико

Фото твиттер "Барселоны"

"Барселона" прекратила доминирование мадридского "Реала" в очных матчах, длившееся более трёх лет.

"Сине-гранатовые" в воскресенье разгромили соперника со счётом 4:0, победив в Эль Класико впервые со 2 марта 2019 года.

После того успеха "Барсы" команды один раз расписали вничью и пять раз выигрывали "сливочные".

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