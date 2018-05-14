"Барселона" прервала свою беспроигрышную 43-матчевую серию в Ла Лиге

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"Барселона" прервала свою беспроигрышную 43-матчевую серию в Ла ЛигеКаталонская "Барселона" прервала свою рекордную беспроигрышную 43-матчевую серию в Ла Лиге.

Остановить поступь "сине-гранатовых" смог "Леванте" в матче 37-го тура чемпионата Испании. В этих 43-х поединках "Барса" одержала 34 победы и 9 раз сыграла вничью. Свое последнее поражение в Ла Лиге до вечера воскресенья каталонский гранд потерпел от "Малаги" еще 8-го апреля прошлого года.

Напомним, "Леванте" обыграл "Барселону" со счетом 5:4. | soccernews.ru

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Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
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