"Барселона" прервала свою беспроигрышную 43-матчевую серию в Ла Лиге

Каталонская "Барселона" прервала свою рекордную беспроигрышную 43-матчевую серию в Ла Лиге.

Остановить поступь "сине-гранатовых" смог "Леванте" в матче 37-го тура чемпионата Испании. В этих 43-х поединках "Барса" одержала 34 победы и 9 раз сыграла вничью. Свое последнее поражение в Ла Лиге до вечера воскресенья каталонский гранд потерпел от "Малаги" еще 8-го апреля прошлого года.

Напомним, "Леванте" обыграл "Барселону" со счетом 5:4. | soccernews.ru