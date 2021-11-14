"Барселона" претендует на Адейеми

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"Барселона" претендует на АдейемиФото: инстаграм Адейеми/Автор неизвестен

Немецкий нападающий "РБ Зальцбурга" Карим Адейеми может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг, в трансфере форварда заинтересована "Барселона".

По информации источника, новому главному тренеру сине-гранатовых Хави Эрнандесу импонирует игра 19-летнего игрока.

Отмечается, что агент немца уже контактировал с каталонцами и даже летал в Барселону на переговоры несколько недель назад. Ранее сообщалось, что агент игрока также встречался с представителями "Реал Мадрида".

В то же время каталонский инсайдер Жерар Ромеро сообщает, что сам Адейеми также заинтересован в переходе в каталонский клуб.

В нынешнем сезоне Адейеми забил 11 голов за 13 матчей в австрийской Бундеслиги.

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