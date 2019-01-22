"Барселона" претендует на ещё одного игрока "Сассуоло"

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"Барселона" претендует на ещё одного игрока "Сассуоло"

"Барселона" собирается заполучить ещё одного игрока "Сассуоло", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, каталонский клуб заинтересован в услугах полузащитника "нероверди" Стефано Сенси. Стороны уже приступили к ведению переговоров, однако трансфер состоится не ранее лета 2019 года.

Напомним, что накануне "Барса" усилилась другим хавбеком "Сассуоло" Кевином-Принсом Боатенгом. "Сине-гранатовые" арендовали 31-летнего ганца с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне Сенси сыграл за "Сассуоло" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом истекает в 2020 году. Стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро.

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