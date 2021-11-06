"Барселона" претендует на форварда "Бейджин Гуоан"

Фото инстаграм Седрика Бакамбу

Нападающий "Бейджин Гуоан" Седрик Бакамбу может зимой вернуться в испанскую Ла Лигу, сообщает AS.

По сведениям издания, в январе 30-летнего футболиста намерена подписать "Барселона".

Контракт конголезского форварда с китайским клубом истекает 31 декабря, поэтому "сине-гранатовые" планируют заполучить его бесплатно.

Кандидатура Бакамбу рассматривается в качестве замены для Серхио Агуэро, испытывающего проблемы с сердцем.

Игрок с 2015 по 2018 год выступал за "Вильярреал", после чего его продали "Бейджин Гуоан" за 40 миллионов евро.

В команде из Поднебесной Бакамбу забил 58 голов и сделал 23 ассиста в 87 матчах.

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