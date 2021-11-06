"Барселона" претендует на форварда "Бейджин Гуоан"

Теги барселонабейджин гуоанседрик бакамбутрансферы

"Барселона" претендует на форварда "Бейджин Гуоан"

Фото инстаграм Седрика Бакамбу

Нападающий "Бейджин Гуоан" Седрик Бакамбу может зимой вернуться в испанскую Ла Лигу, сообщает AS.

По сведениям издания, в январе 30-летнего футболиста намерена подписать "Барселона".

Контракт конголезского форварда с китайским клубом истекает 31 декабря, поэтому "сине-гранатовые" планируют заполучить его бесплатно.

Кандидатура Бакамбу рассматривается в качестве замены для Серхио Агуэро, испытывающего проблемы с сердцем.

Игрок с 2015 по 2018 год выступал за "Вильярреал", после чего его продали "Бейджин Гуоан" за 40 миллионов евро.

В команде из Поднебесной Бакамбу забил 58 голов и сделал 23 ассиста в 87 матчах.

Не пропустите: Лапорта пообещал, что "Барселона" зимой усилится тремя игроками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" уступил "Динамо", "Крылья Советов" разгромили "Химки"

"Краснодар" уступил "Динамо", "Крылья Советов" разгромили "Химки"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов