"Барселона" претендует на хавбека "Аталанты"
Полузащитник "Аталанты" Мартен де Рон может перейти в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, "сине-гранатовые" хотят подписать 29-летнего голландца следующим летом, когда он станет свободным агентом.
Главный тренер "Барсы" Рональд Куман знаком с опорным хавбеком по совместной работе в сборной Нидерландов.
В текущем сезоне де Рон сыграл за "Аталанту" 10 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 23 миллиона евро.
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|Команда
|М
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|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14