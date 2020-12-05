"Барселона" претендует на хавбека "Аталанты"

Полузащитник "Аталанты" Мартен де Рон может перейти в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" хотят подписать 29-летнего голландца следующим летом, когда он станет свободным агентом.

Главный тренер "Барсы" Рональд Куман знаком с опорным хавбеком по совместной работе в сборной Нидерландов.

В текущем сезоне де Рон сыграл за "Аталанту" 10 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 23 миллиона евро.

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