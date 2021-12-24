"Барселона" претендует на хавбека "Баварии"

Фото инстаграм Корентена Толиссо

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Корентен Толиссо стал трансферной целью "Барселоны".

По информации El Nacional, "сине-гранатовые" намерены заполучить француза следующим летом.

В планах каталонского клуба подписать 27-летнего футболиста в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Толиссо сыграл за "Баварию" 13 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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