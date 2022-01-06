"Барселона" претендует на победителя ЧМ-2014

Фото инстаграм Юлиана Дракслера

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает El Nacional.

По информации источника, "сине-гранатовые" намерены заполучить немца следующим летом за сумму около 15 миллионов евро.

Парижане не будут препятствовать уходу 28-летнего футболиста, который не часто выходит на поле в этом сезоне.

В нынешней кампании Дракслер, являющийся победителем ЧМ-2014, сыграл за ПСЖ 14 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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