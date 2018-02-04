"Барселона" превзошла рекорд Гвардиолы по беспроигрышной серии

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"Барселона" превзошла рекорд Гвардиолы по беспроигрышной серии

"Барселона" сыграла вничью с "Эспаньолом" (1:1).

Теперь беспроигрышная серия "сине-гранатовых" в текущем сезоне Примеры составляет 22 матча.

Отметим, что каталонцы превзошли свой же рекорд по этому показателю, который был установлен при Хосепе Гвардиоле в сезоне 2009/10.

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