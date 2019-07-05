"Барселона" презентовала де Йонга на "Камп Ноу"
Сегодня, 5 июля, "Барселона" официально презентовала голландского хавбека Френки де Йонга на "Камп Ноу".
22-летний полузащитник подписал пятилетний контракт с каталонцами. За его трансфер клуб заплатил 75 миллионов евро не считая бонусы.
We can get used to this— FC Barcelona (@FCBarcelona) 5 июля 2019 г.
⚽️ @DeJongFrenkie21
pic.twitter.com/NBkow9EzTv
Де Йонг выступал за "Аякс" с 2015 года. За это время он провел 89 матчей, забил 5 голов и отдал 14 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32