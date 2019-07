"Барселона" презентовала де Йонга на "Камп Ноу"

Сегодня, 5 июля, "Барселона" официально презентовала голландского хавбека Френки де Йонга на "Камп Ноу".

22-летний полузащитник подписал пятилетний контракт с каталонцами. За его трансфер клуб заплатил 75 миллионов евро не считая бонусы.

