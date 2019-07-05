"Барселона" презентовала де Йонга на "Камп Ноу"

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"Барселона" презентовала де Йонга на "Камп Ноу"

Сегодня, 5 июля, "Барселона" официально презентовала голландского хавбека Френки де Йонга на "Камп Ноу".

22-летний полузащитник подписал пятилетний контракт с каталонцами. За его трансфер клуб заплатил 75 миллионов евро не считая бонусы.

Де Йонг выступал за "Аякс" с 2015 года. За это время он провел 89 матчей, забил 5 голов и отдал 14 результативных передач.

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