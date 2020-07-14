"Барселона" презентовала новую домашнюю форму

"Барселона" официально представила свою новую форму, в которой команда будет играть в домашних матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в традиционных сине-гранатовых цветах с вертикальными линиями и воротником жёлтого цвета.

Технический спонсор каталонского клуба - компания Nike.

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